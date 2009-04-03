Прорыв в белорусской медицине

В Республиканском центре Мать и дитя» вылечили и вырастили ребенка еще в утробе матери.

Беременная женщина поступила сюда с диагнозом «тяжёлая задержка внутриутробного развития плода». Врачи установили так называемую имплантируемую систему постоянного венозного доступа. То есть через специальный катетер малыш внутриутробно получал необходимое питание. И в результате на свет появилась здоровая девочка.

Папа назвал ее Ксюшей, а мама хотела - Надеждой. Ведь надежда, что ребенок родится не смотря на серьезный диагноз до последнего не покидала ни родителей, ни врачей. Послезавтра у Ксюши мини-День рождения - 4 месяца. Девочка здорова и встречается с врачами только на плановом обследовании.

О том, что на 34 неделе беременности врачи поставили диагноз «тяжелая задержка внутриутробного развития» Татьяна не хочет вспоминать. Кроме того, ребёнок весил менее полутора килограммов. Тогда его жизнь была действительно под угрозой. Единственный выход - операция. Операция, которую в Беларуси провели впервые. Пациентке установили так называемую имплантируемую систему постоянного венозного доступа. Таким образом, малыша лечили внутриутробно.

Был установлен порт под кожу беременной женщине и катетер находился в пуповине у ребенка. По этому катетеру ребенок в течении 3-ех недель получал питание внутриутробно. Это аминокислоты, глюкозу. Все необходимые вещества, которые он не смог взять от матери.

На 38 неделе беременности женщине сделали кесарево сечение. Во время операции извлекли и имплантируемую систему. Этот случай называют не только прорывом в белорусской медицине, но и успешным международным взаимодействием врачей.

- Конечно же, данная технология не могла родиться в мире, если бы не было сотрудничество нашего со специалистами из США и Германии, - рассказывает телеканалу СТВ Ольга Харкевич, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя». - Система это выпускается в США, а технология лечения разработана нами с немецким профессором Чириковым. И мы ее сейчас применяем.

В Республиканский центр «Мать и дитя» очень часто поступают женщины с серьезными патологиями развития плода. И если раньше такие малыши были практически обречены, то сейчас у них появился реальный шанс на жизнь. Такие операции, говорят врачи, скоро будут делать всем нуждающимся. Система, конечно, не из дешевых, но ведь человеческая жизнь - бесценна.

Символично, что сегодняшнее событие совпало с еще одним не менее значимым в истории белорусской медицины. Ровно год назад в Беларуси впервые прошла операция по пересадке печени. Она длилась 12 часов, участие в ней приняли около 20 специалистов. С тех пор в стране проведено уже 17 таких операций.