Прямой эфир

В Минске появится центр китайской медицины

26 июля 2006 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На базе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения с помощью восточных секретов лечить минчан будут отечественные специалисты. Сейчас врачи обучаются акупунктуре, массажу, изучают секреты китайской фармакологии и фитолечения. Причем, сотрудничество в сфере здравоохранения между Китаем и нашей страной не заканчивается открытием одного центра, заявляют в МИД. Уже подписано соглашение, согласно которому стороны будут постоянно обмениваться студентами, специалистами и информацией.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
25 июля 2006 14:12

Найден новый способ лечения рака

24 июля 2006 08:09

Социальный статус влияет на биологический возраст человека

19 июля 2006 14:23

Фрукты, овощи и молочные продукты могут стать источником инфекционного заболевания