В Минске появится центр китайской медицины

Фрукты, овощи и молочные продукты могут стать источником инфекционного заболевания

Так бывает, если они не промыты или просрочены. Поэтому кишечные инфекции - одна из наиболее частых проблем со здоровьем у детей летом. Около 40% поступающих в детскую инфекционную больницу в сутки - именно с этими заболеваниями. А летом кишечные инфекции - одни из самых распространенных.