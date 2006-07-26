В Минске появится центр китайской медицины
На базе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения с помощью восточных секретов лечить минчан будут отечественные специалисты. Сейчас врачи обучаются акупунктуре, массажу, изучают секреты китайской фармакологии и фитолечения. Причем, сотрудничество в сфере здравоохранения между Китаем и нашей страной не заканчивается открытием одного центра, заявляют в МИД. Уже подписано соглашение, согласно которому стороны будут постоянно обмениваться студентами, специалистами и информацией.