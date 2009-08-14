В Минске из-за погоды озверели комары

Весной и в начале лета было холодно, лили дожди, что неблагоприятно сказалось на комарином потомстве. А вот в июле и августе теплые деньки поспособствовали их массовому размножению. Плюс ко всему насекомых обозлила жара.

- Кстати, комары не только досаждают людям, но и являются переносчиками опасного инфекционного заболевания — малярии. К счастью, у нас нет зараженных насекомых. В основном белорусы привозят заболевание из других стран, — рассказала газете «СБ-Беларусь сегодня» энтомолог противоэпидемического отделения Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Яшкова.

— Реакция на комариный укус у каждого человека индивидуальная, — рассказала врач–аллерголог отделения аллергологии и профпатологии 10–й минской городской клинической больницы Галина Кунаш. — У кого–то это место может слегка вспухнуть, у других появляются сильные отеки и непрекращающийся зуд. К примеру, к нам обращалась девушка, которую в ногу укусило сразу несколько комаров. На следующий день у нее развилась выраженная отечность стопы и голени, появились сильный зуд, боль, поднялась температура. Пока таких пациентов нам госпитализировать не приходилось. Они лечатся дома. Как правило, им назначают противоаллергические препараты и гормональные мази.

