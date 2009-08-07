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В Минске успешно проведена уникальная операция по восстановлению слуха

07 августа 2009 12:52
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Высокотехнологичная операция – кохлеарная имплантация (КИ) – выполнена в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) оториноларингологии.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в администрации центра. Теперь у мальчика, которому всего 1 год и 10 месяцев, появилась реальная возможность научиться слышать и говорить. В центр он был госпитализирован с диагнозом «врожденная тугоухость 4-й степени».

По словам главного внештатного детского оториноларинголога Минздрава Марины Песоцкой, которая оперировала мальчика, в ходе операции была применена новая малотравматичная методика. Таким образом, пациенту удалось сохранить остатки его собственного слуха.

Через месяц мальчику подключат наружную часть кохлеарного имплантата, и он сможет воспринимать звуки. Со временем, по прогнозам медиков, ребёнок сможет ходить в обычную школу.

Кохлеарная имплантация – операция, во время которой во внутреннее ухо пациента вводится система электродов, обеспечивающих восприятие звуковой информации посредством электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва. КИ относится к самой современной технологии реабилитации людей, дающая возможность слышать человеку, который родился глухим, или человеку, потерявшему слух.

# Здоровье

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