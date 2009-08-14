Список районов, где растет опасная для здоровья черника

В лаборатории радиационного контроля Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии с 1 июля по 7 августа исследовали 124 пробы черники. Удельная активность цезия колебалась в пределах 7,4-985 Бк/кг (Беккерелей на 1 кг) при допустимом уровне 185 Бк/кг.



В 31 пробе (25%) выявлены превышения регламентируемых уровней содержания радионуклидов.



Где растет загрязненная радионуклидами черника?



- Могилевский район (9 проб)

- Быховский (11)

- Белыничский (1)

- Кличевский (2)

- Чаусский (5)

- Чериковский (1)

- Славгородский (1)



Самая загрязненная ягода была собрана вблизи д. Гиженка Славгородского района. Содержание радиоцезия в ней превысило допустимый уровень в 5,3 раза.



Кроме того, в лаборатории исследовали другие лесные ягоды (малина, земляника, голубика, ежевика, брусника), превышение допустимых уровней нашли всего в двух пробах брусники и голубики, пишет БЕЛТА.

