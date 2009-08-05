Минздрав Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в китайскую провинцию Цинхай из-за вспышки легочной чумы

В городе Цзы-кэтань с конца июля регистрируется вспышка смертельно опасного заболевания.

Трое больных умерли. Госпитализированы еще 11 человек, их состояние оценивается как стабильное.

Китайские власти принимают необходимые меры для изоляции пострадавших, город закрыт на карантин, на помощь направлены группы медицинских экспертов.

Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию и принимает необходимые профилактические меры по предупреждению завоза данного заболевания в страну.

— В чем заключается этот комплекс мероприятий: это выявление больных в аэропортах, на железнодорожных вокзалах. Это специальная работа, которая проводится в том числе и экипажами. Также повышена готовность врачей амбулаторно-поликлинического профиля с целью раннего выявления и правильной постановки диагноза при обращении наших граждан, — Валерий Гринь, главный врач Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Беларусь.