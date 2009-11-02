Здоровое питание избавляет от депрессии

Употребление в пищу переработанных продуктов резко повышает риск развития депрессии. К такому выводу пришла группа британских ученых, исследовавших влияние диеты на состояние здоровья человека.

В ходе экспериментов команда ученых лондонского университета осмотрела три с половиной тысячи британцев. Многие из них жаловались на затяжную депрессию. При этом все испытуемые были разделены на две группы по типам диет, которым они следовали последние пять лет.

Люди из первой группы употребляли преимущественно цельные продукты, к которым относилось большое количество свежих фруктов, овощи и рыба. Британцы из второй группы предпочитали высококалорийные продукты, такие как подслащенные десерты, переработанное мясо, очищенное зерно и много жареного.

В процессе тестов был также учтен возраст, пол, образование, вредные привычки, физическая активность и хронические болезни участников. При учете всех этих факторов между диетой и состоянием здоровья была замечена удивительная связь: по мнению ученых, те, кто предпочитает здоровое питание, на 26% меньше подвержен депрессии.

В то же время, люди, в основном употребляющие переработанные продукты, на 58% чаще страдают от хронической депрессии. Однако, по словам исследователей, у них пока нет полной уверенности в том, что основной причиной данного нервного расстройства является питание, ведь при вынесении диагнозов страдающим от заболевания пациентов этот фактор никогда не учитывался, передает интернет-газета «Дни.ру».

«Ранее уже были предположения о том, что средиземноморская диета может снизить риск возникновения депрессии, однако то, что жителям Великобритании характерны подобные привычки в питании – очень спорно. Поэтому мы постарались шире посмотреть на связь диеты и душевного здоровья», - рассказал доктор Андрю Маккулок.

«Подобные исследования помогут лучше понять природу депрессии. Особенно, в то время как большинство людей начали предпочитать быстрое питание. Физическое и психическое здоровье человека очень связаны между собой, поэтому и в зависимости питания и депрессии тоже нет ничего удивительного», - добавила глава Фонда психологического здоровья Маргарет Эдвардс.