Недостатка в отечественном противовирусном препарате «Арпетол» в Беларуси не будет

СООО «Лекфарм» намерено полностью обеспечить жителей Беларуси противовирусным препаратом «Арпетол», сообщил заместитель начальника отдела маркетинга фармацевтического предприятия СООО «Лекфарм» Юрий Григорьев.

По его словам, препарат «Арпетол» производства СООО «Лекфарм» согласно проведенным в Республиканском научно-практическом центре микробиологии и эпидемиологии исследованиям показал свою эффективность в отношении пандемического вируса гриппа A/H1N1.

Как отметил Юрий Григорьев, чтобы полностью удовлетворить спрос на этот препарат, завод работает с полной нагрузкой. Только в сутки он производит около 40 тыс. упаковок лекарства.

Отвечая на вопрос, касающийся нехватки этого противовирусного препарата в аптеках, представитель компании объяснил это возросшим на него спросом. «Мы уже заказали в Германии дополнительное количество субстанции основного действующего вещества арбидола. В настоящее время груз находится на пути в Беларусь. Если будет необходимо, мы закажем чартерный рейс, чтобы как можно скорее полностью обеспечить белорусских граждан этим препаратом», - цитирует БЕЛТА Юрия Григорьева.

Противовирусное средство «Арпетол» используется как в лечебных, так и профилактических целях. Принимать его можно и детям с трех лет.