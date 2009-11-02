Недостатка в отечественном противовирусном препарате «Арпетол» в Беларуси не будет

По его словам, препарат «Арпетол» производства СООО «Лекфарм» согласно проведенным в Республиканском научно-практическом центре микробиологии и эпидемиологии исследованиям показал свою эффективность в отношении пандемического вируса гриппа A/H1N1.
Как отметил Юрий Григорьев, чтобы полностью удовлетворить спрос на этот препарат, завод работает с полной нагрузкой. Только в сутки он производит около 40 тыс. упаковок лекарства.
Отвечая на вопрос, касающийся нехватки этого противовирусного препарата в аптеках, представитель компании объяснил это возросшим на него спросом. «Мы уже заказали в Германии дополнительное количество субстанции основного действующего вещества арбидола. В настоящее время груз находится на пути в Беларусь. Если будет необходимо, мы закажем чартерный рейс, чтобы как можно скорее полностью обеспечить белорусских граждан этим препаратом», - цитирует БЕЛТА Юрия Григорьева.
Противовирусное средство «Арпетол» используется как в лечебных, так и профилактических целях. Принимать его можно и детям с трех лет.