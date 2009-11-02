ООН просит 39 млрд долл. для борьбы с детской пневмонией

Всемирная организация здравоохранения и Детская организация ООН, ЮНИСЕФ, в понедельник начали кампанию по борьбе с детской пневмонией.

Каждый год жертвами этого заболевания становится 1,8 миллиона детей в возрасте до 5 лет. Воспаление легких убивает больше детей, чем малярия, корь и СПИД вместе взятые.

Однако средства, выделяемые на борьбу с пневмонией - ничто по сравнению с тем, что получает борьба с малярией, и тем более - со СПИДом.

Эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ говорят, что при помощи нескольких простых шагов к 2015 году можно спасти жизни более 5 миллионов детей.

Как сообщает Русская Служба BBC, обе организации хотят собрать 39 миллиардов долларов для борьбы с воспалением легких среди детей. Первый этап, говорит доктор Энн Голас из ЮНИСЕФ, заключается в том, чтобы научить матерей узнавать признаки заболевания.

Одновременно с просвещением план борьбы с пневмонией предполагает вакцинацию против болезней типа кори, которые могут привести к воспалению легких.

Вакцина, созданная специально с для защиты детей от воспаления легких, существует с 2000 года, однако имеется она только в богатых странах, в то время как 98% случаев детской пневмонии наблюдается в развивающихся странах.