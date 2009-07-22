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В Беларуси разработали социальную программу «Школьное молоко»

22 июля 2009 11:16
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Продукт будут выдавать в качестве второго завтрака младшим школьникам — стакан молока ежедневно.

Известно, что за время обучения в школе число здоровых детей сокращается на четверть. И одна из  причин — недостаток в организме кальция.

Уже с начала учебного года новую программу опробуют в Минске. Затем на «молочный» режим, возможно, перейдут и все школы страны.

— Арифметика, в принципе, довольно проста. 1 стакан молока в день дает потребление суточной нормы кальция для детей в возрасте до 6 лет на 40%, а от 6 до 10 лет — на 35%. Таким образом, несложно понять, что, выпивая 1 стакан молока в день, ребенок будет получать полноценный рацион, —Александр Кондрашов, заместитель директора Союза предприятий молочной отрасли.

# Здоровье

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