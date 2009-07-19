Ученые создали новый препарат для снижения веса

Американские исследователи добились больших успехов в создании нового поколения лекарств, вызывающих снижение веса.

В ходе опытов на мышах они смогли добиться сокращения веса животного на треть, а их жировых тканей - на 63%.

В основе лекарства лежит искусственный гормон, обладающий способностью регулировать усвояемость глюкозы. Как объяснили ученые, созданный научной группой гормон вызывает комплексную реакцию организма, ведущую к стабильному поддержанию его естественного веса.

Специалисты планируют, что в течение ближайших пяти лет будет создана революционная методика по снижению избыточного веса за счет нового вида лекарств. У человечества есть шанс навсегда решить эту сложную медицинскую и социальную проблему, утверждают эксперты.

Как отметили исследователи, опыты пока велись на животных. В ближайшее время они будут распространены и на людей из числа добровольцев. Проведенное на компьютерах моделирование подтвердило, что на искусственный гормон реагирует снижением избыточного веса и человеческий организм, передает БЕЛТА.