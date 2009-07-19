2 августа на Минском море соревнования «Экстрим-бег»

Участникам необходимо будет преодолеть 5 км дистанции по воде, где глубина достигает 1-1,3 м и сушу, по пересеченной местности.

Идея проведения «Экстрим-бега» пришла в Беларусь из Польши, где соревнования проводятся уже более десятка лет и называются «Бег каторжника».

В нашей стране соревнования пройдут уже во второй раз. Именно совмещение бега по воде и земле дает участникам чувство необыкновенных впечатлений, считают организаторы мероприятия. Примечательно, что в прошлом году фаворитами были не только именитые атлеты, но и простые любители, которые сумели раньше приспособиться к «диким» условиям и вовремя выбрать свою стратегию «выживания» и победы.

Победители и призеры двадцати возрастных групп награждаются дипломами, кубками, медалями, вымпелами и журналами «Мы выбираем бег», сообщает БЕЛТА.