Александровский сквер в Минске объявят территорией, свободной от курения

Соответствующее распоряжение проходит согласование и вступит в силу уже в августе.

В сквере установят щиты с информацией о запрете курения. Нарушителей ждет беседа с сотрудниками правоохранительных органов. О штрафах пока речь не идет.

«Мы хотим создать для минчан и гостей столицы хотя бы один зеленый уголок, где нет курильщиков, и все могли бы отдыхать с пользой для здоровья», - отметила заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района Нина Заяц.

К сожалению, в городских парках и скверах некоторые горожане курят, несмотря на то что те же Центральный детский парк имени Горького, Центральный ботанический сад объявлены зонами, свободными от курения, сообщает агентство «Минск-Новости».