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В Беларуси праводят вакцинацию против гриппа

06 ноября 2007 12:55
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Эпидемия гриппа в Беларуси ожидается в конце января - начале февраля 2008 года.

Предположительно, она будет средней интенсивности, смешанного характера, с преобладанием вирусов гриппа А и В.

С начала октября в республике ежедневно отслеживается ситуация за заболеваемостью. Уже началась бесплатная вакцинация населения из "групп риска".
Все остальные могут привиться в поликлиниках и частных медицинских центрах республики на платной основе.

Прививка примерно в 96 % случаев гарантирует полную защиту от инфекции. А если прошедший вакцинацию все же "загриппует", то переносить болезнь будет гораздо легче, не опасаясь тяжелых осложнений.

# Здоровье

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