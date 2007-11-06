В Беларуси праводят вакцинацию против гриппа

Эпидемия гриппа в Беларуси ожидается в конце января - начале февраля 2008 года.

Предположительно, она будет средней интенсивности, смешанного характера, с преобладанием вирусов гриппа А и В.



С начала октября в республике ежедневно отслеживается ситуация за заболеваемостью. Уже началась бесплатная вакцинация населения из "групп риска".

Все остальные могут привиться в поликлиниках и частных медицинских центрах республики на платной основе.

Прививка примерно в 96 % случаев гарантирует полную защиту от инфекции. А если прошедший вакцинацию все же "загриппует", то переносить болезнь будет гораздо легче, не опасаясь тяжелых осложнений.

