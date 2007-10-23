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Новые возможности в лечении заболеваний нервной и опорно-двигательной систем

23 октября 2007 15:21
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В Национальной академии наук Беларуси разработали уникальный аппарат высокоинтенсивной индукционной терапии.

Он предназначен для лечения воспалительных заболеваний, центральной и периферической нервных систем. Первые 100  аппаратов уже используют в поликлиниках и больницах республики.  Белорусским изобретением заинтересовались  также в России и Германии.
Геннадий Говор, ведущий научный сотрудник НАН Республики Беларусь: "Отзывы самые положительные, так как ряд заболеваний требуют хирургического вмешательства, а с помощью аппарата удается решать проблемы без хирургии. Поэтому аппараты нашли применение в наших поликлиниках".

# Здоровье

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