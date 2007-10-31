Сегодня открылась новая онкополиклиника

Витебский областной клинический онкодиспасер перешел в завершающую стадию масштабной реконструкции

С каждым годом число обращений в учреждение растет, коридоры все время переполнены, и новые площади здесь были просто необходимы. С открытием новой онкополиклиники медосмотры станут доступны для каждого жителя области. А спектр исследуемых заболеваний будет значительно расширен.

Теперь новое отделение может принимать более пятисот человек в день. После концентрации всех диагностических служб в одном месте провести полный объём обследований и установить точный диагноз, стало возможным в максимально короткие сроки - всего один день. Хирургия одного дня в поликлинике тоже реальность. Здесь же на месте можно пройти курс реабилитации и общеукрепляющего лечения.

