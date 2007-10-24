Анализ крови без боли

Белорусские ученые разработали новый уникальный медицинский аппарат "Анкуб".

Он позволяет определять уровень билирубина в крови неинвазийным способом. Без повреждения кожи, путем своеобразного сканирования. Это далеко не первая разработка сотрудников института физики НАН Беларуси.

Ученые говорят, что это первая демонстрация прибора. До этого разработка держалась в секрете, как военная тайна. Хоть аппарат поступит в серийное производство еще через год, но сегодня же можно вслух заявить об его уникальности.

Главное преимущество аппарата "Анкуб" в том, что он не травмирует кожу. Уровень билирубина в крови определяется путем своеобразного сканирования. Для новорожденных с диагнозом послеродовая желтуха - это весьма актуально. При таком диагнозе забор крови у маленьких пациентов проводят ежечасно. В багаже белорусских ученых - это далеко не первая разработка сделанная в рамках госпрограммы инновационного развития. Только за последние три года получено 50 патентов на способы лечения, и 20 - на устройства аппаратов лазерной терапии.

Многие отечественные аппараты лазерной терапии уже с успехом применяются в медучреждениях. К примеру, использование прибора ноу-хау для лечения травм голени сокращает период выздоровления на 30 дней, и экономия средств значительная - около 400 долларов на одном пациенте.

