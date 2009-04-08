В Беларуси от укусов клещей уже пострадали 12 человек

Среди них – семеро детей. Причём самые ранние случаи зафиксированы еще в феврале. За март «геогрАфия» укусов значительно расширилась. И всё же пострадавших от этих насекомых в нынешнем году заметно меньше – это связано с достаточно холодным мартом. Обычно пик активности клещей приходится на май. Но если в апреле будет тёплая погода, то они активизируются гораздо раньше. Потому специалисты советуют быть осторожными на природе или даче. К тому же энтомологи не рекомендуют пить сырое козье молоко. Именно этот продукт стал причиной вспышки клещевого энцефалита в 2006 году.