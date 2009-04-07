Эксперт: По методикам и качеству лечения мы не уступаем странам ближнего и дальнего зарубежья

Сегодня - международный День здоровья

Его учредили в 1948-м в день создания Всемирной организации здравоохранения

И в нынешнем году лозунг Дня - «Спасём жизни. Обеспечим безопасность больниц в чрезвычайных ситуациях». Так, в Минске при необходимости может курсировать более 150-ти бригад скорой помощи. Врачи прибывают не позже чем через 10 минут после вызова. Также в столице работает центр экстренной медпомощи, рассчитанный на 825 пациентов. Во время массовых гуляний вместе с врачами на улицах города дежурит выездной аптечный пункт.

- Любая ситуация, какой бы она ни была, возможно или не возможно ее смоделировать, мы готовы в ней работать, - считает заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Виктор ШЕИН. - У нас достаточно сил и средств, оборудования, которым оснащен персонал. По методикам и качествам лечения мы не уступаем странам ближнего и дальнего зарубежья.

Ко Всемирному дню здоровью приурочены учения по ликвидации медицинских последствий Чрезвычайных ситуаций в Гомельской области.