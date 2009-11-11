В аптеках стало меньше людей

Спрятаться от «невидимого врага» под марлевой повязкой без проблем теперь может каждый желающий.

Татьяна Кондратюк, заведующая аптекой № 19 Минска:

Аптека почти ежедневно получает противовирусные препараты. И по посещаемости мы тоже чувствуем, что количество покупателей сократилось.

Со склада ежедневно прилавки пополняются популярными и теми, что не у всех на устах, противовирусными средствами. Вариативное средство обязательно подберут. Незаменимых нет.

Покупателям, которым нужен исключительно оригинал, фармацевты подскажут время поставок. К примеру, вскоре почти на всех прилавках должен появиться легендарный «Арпетол». Сейчас внушительная партия на складе проходит лабораторные испытания. Под лупой государства — не только ассортимент в аптеках, но и ценники на лекарства. Случаи коммерции в области здравоохранения просто кощунственны.

Игорь Фомин, директор департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Были внесены изменения в действующее законодательство. Если это лицензируемый вид деятельности, то предприятие, которое нарушает порядок ценообразования, может лишиться лицензии.

В Беларуси снижается заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Доказательство тому – статистика, которая находится под постоянным контролем в Минздраве.

Блокирует ОРВИ массовая вакцинация. В Беларуси уже привито 94% тех, кто находится в группе риска.

Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РБ:

Зарегистрировано снижение уровня заболеваемости примерно на 40%, как среди взрослых, так и среди детей.

Кстати, положительную роль в статистике заболевания детей сыграли карантинные мероприятия в школах. Каникулы в столице продлили почти на 10 дней. Но с завтрашнего дня юные минчане соберут портфели и отправятся за парты. Однако с контроля этот вопрос в комитете образования не снят. Учет «прогулов» по уважительной причине продолжается.

Стабилизируется ситуация и в Брестской области. Школьники из этого региона в качестве профилактики заболевания ОРВИ будут закаляться знаниями. С 12 ноября и они продолжат грызть гранит науки.