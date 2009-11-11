Заболеваемость гриппом пошла на спад

Об этом сообщили 11 ноября в Минздраве.

За неделю в Беларуси больных стало меньше на 40%. Продление школьных каникул позволило снизить число заболевших детей практически наполовину. По данным на 10 ноября против сезонного гриппа были привиты почти 773 тысячи человек. Это 94% от тех, кто относится к группе риска. Фармацевтические предприятия работают в усиленном режиме.

Выпущено более 100 тысяч упаковок «Арпетола», который в ближайшие дни, после прохождения контроля качества, поступит в аптечную сеть страны.