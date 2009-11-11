Онищенко: Свиного гриппа нет

«Все будет зависеть от нас. Если мы будем выполнять меры предосторожности и наши рекомендации, то можно преодолеть грипп за неделю, - уверен он. - Не надо надеяться только на то, что все за нас сделает держава».
«Это не первая и не последняя напасть», - констатировал Онищенко, напомнив, что каждые 30-40 лет появляется новый вирус. «Нынешний вирус явно пересидел», - полагает он.
Онищенко категорически высказался против каких-либо определений пандемического гриппа. «Нет ни свиных, ни собачьих, ни птичьих гриппов», - резюмировал глава Роспотребнадзора. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.