Онищенко: Свиного гриппа нет

Нынешнюю эпидемию гриппа, в том числе A/H1N1/ можно преодолеть за неделю, если каждый будет соблюдать меры предосторожности и рекомендации врачей. Об этом заявил главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Все будет зависеть от нас. Если мы будем выполнять меры предосторожности и наши рекомендации, то можно преодолеть грипп за неделю, - уверен он. - Не надо надеяться только на то, что все за нас сделает держава».

«Это не первая и не последняя напасть», - констатировал Онищенко, напомнив, что каждые 30-40 лет появляется новый вирус. «Нынешний вирус явно пересидел», - полагает он.

Онищенко категорически высказался против каких-либо определений пандемического гриппа. «Нет ни свиных, ни собачьих, ни птичьих гриппов», - резюмировал глава Роспотребнадзора. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.