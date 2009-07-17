Верховая езда полезна для здоровья

Рассказ «Большого завтрака» о целебности верховой езды (ВИДЕО)

Издавна люди считали лошадей спутниками небожителей, наделяли божественной силой вдохновения, превращали в культовые фигуры и даже выбирали в сенат. Принято считать, что человек приручил лошадь примерно в 4 тысячелетии до нашей эры. Поначалу этих прекрасных и умных животных использовали в качестве тягловой и военной силы, но века спустя они стали партнером человека и в спорте.

Если с нервной системой имеются проблемы, то лошади способны стать и лекарями. Все большую популярность даже в официальной медицине обретает «иппотерапия» - лечебная верховая езда способна помочь в адаптации после некоторых травм, а также при многих врожденных заболеваниях. По словам инструкторов, кстати, верховая езда лучше любых тренажеров способна справиться и с целлюлитом.

Кроме того, верховая езда стала излюбленным развлечением для аристократичных особ слабого пола. Страстными наездницами была и Екатерины Медичи, и Мария Стюарт, и английская королева Елизавета 2, которая еще недавно все официальные конные парады принимала, сидя на дамском седле. Правда, в 20 веке феминизм коснулся и прекрасных наездниц, большинство из которых пересело в обычное седло. Но согласитесь, из-за этого дама верхом на лошади не перестала выглядеть элегантно и красиво.