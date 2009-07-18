В Минске выявлено 13 мест обитания клещей

Специалисты советуют при посещении леса соблюдать меры личной безопасности: надевать одежду, обувь, головной убор, максимально защищающие от клещей, а также использовать противоклещевые репелленты (они продаются в аптеках, парфюмерных и хозяйственных отделах магазинов).

Членистоногие атаковали, в частности, лесные массивы у водохранилищ Заславское, Дрозды, зеленую зону Дрозды, территорию у водохранилища Криница, лесопитомник по улице Пономаренко, лесные массивы в Уручье, Слепянке, у поселка Сосны, улицу Калиновского. С особой осторожностью следует посещать лесной массив у водохранилища Цнянское, Севастопольский парк и лесной массив Степянка, где обитают клещи, зараженные боррелиями.

Медики предупреждают: удалять клеща необходимо сразу после его обнаружения, поскольку угроза возникновения болезни Лайма резко возрастает, когда клещ находится на теле человека свыше 18 часов.

Если пострадавший не имеет возможности обратиться в учреждение здравоохранения, вытащить клеща можно при помощи петли из хлопчатобумажной нити (совершая раскачивающие движения) и продезинфицированной или прокаленной и остуженной иглы (клещ удаляется как заноза). Недопустимо использовать жирный крем и масло, нельзя надавливать на клеща пинцетом. Еще одно предупреждение медиков — клещей нельзя давить руками, так как можно заразиться, сообщает БЕЛТА.