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Состояние пациента после операции по пересадке сердца - стабильно

30 марта 2009 10:04
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Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре "Кардиология". 55-летний мужчина находится в сознании, он уже разговаривает с медперсоналом, все физиологические параметры соответствуют норме. В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии. Напомним, что в ночь с 25 на 26 марта в Беларуси прошла вторая операция по пересадке сердца. В ней принимали участие ведущие специалисты центра – всего около 20 человек. Донорское сердце на вертолёте было доставлено из Бреста.
# Здоровье # Здравоохранение Беларуси

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