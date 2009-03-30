Состояние пациента после операции по пересадке сердца - стабильно

Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре "Кардиология". 55-летний мужчина находится в сознании, он уже разговаривает с медперсоналом, все физиологические параметры соответствуют норме. В настоящее время пациент находится в отделении интенсивной терапии. Напомним, что в ночь с 25 на 26 марта в Беларуси прошла вторая операция по пересадке сердца. В ней принимали участие ведущие специалисты центра – всего около 20 человек. Донорское сердце на вертолёте было доставлено из Бреста.