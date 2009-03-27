В Беларуси провели вторую пересадку сердца

В ночь с 25 на 26 марта операцию сделали 55-летнему мужчине в Республиканском научно-практическом центре "Кардиология".Донорское сердце было доставлено на вертолете из Бреста в течение полутора часов. Пересадку проводили около 20 ведущих кардиохирургов и анестезиологов, и длилась она около пяти часов. Это примерно на час меньше, чем предыдущая. По оценке медиков, сейчас состояние пациента соответствует тяжести перенесённой операции. Он находится в сознании и снят с искусственной вентиляции лёгких.



- Сердце даже из самых отдаленных участков республики Беларуси поступает значительно быстрее, чем мы ожидали, – рассказал телеканалу СТВ директор РНПЦ «Кардиология» Александр МРОЧЕК. - Мы хорошо наладили связь с МЧС, с летным экипажем и вертолетом сердце было доставлено в аэропорт Минск-1. И на все это потребовалось полтора часа.



Напомним, первая операция по трансплантации сердца была проведена в ночь с 11 на 12 февраля. Сердце было пересажено 36-летней женщине. Сегодня её выписали домой, она чувствует себя нормально и будет в дальнейшем наблюдаться врачами. По словам медиков, каждая новая операция помогает нарабатывать опыт и даёт возможность выйти на новый уровень.



- Перспектива несколько более отдалённая – трансплантация лёгких, трансплантация комплекса сердце-лёгкие, в перспективе также трансплантация кишечника, которые есть нуждающиеся в нашей стране, - рассказал главный хирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь Иван ПИКИРЕНЯ.