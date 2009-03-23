Иван Пикиреня: Трансплантология в Беларуси развивается быстрыми темпами

В этом году увеличат количество операций на сердце с помощью метода стэнтирования

При нем разрезать грудную клетку не надо. С помощью специальной трубки в закупоренный сосуд сердца вводится протез. Под давлением он расширяется и пропускает кровь. И через полчаса сердце начинает биться с новой силой.