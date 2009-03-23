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Иван Пикиреня: Трансплантология в Беларуси развивается быстрыми темпами

23 марта 2009 07:08
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Сегодня начались первые занятия курса трансплантологов при кафедре кардиохирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Первые слушатели -  16  специалистов из разных уголков Беларуси. Постигать науку пересадки органов и тканей они  будут не только в теории, но и на практике.
Клинической базой курса стала 9-я городская больница Минска. Обучать новейшим техникам пересадок органов будут ведущие трансплантологи страны, принимавшие участие в сложнейших операциях по пересадке сердца, печени и почки. Большинство из них прошло стажировку  в лучших клиниках за рубежом.

- Трансплантология в Беларуси развивается очень быстрыми темпами, - рассказал телеканалу «Столичное телевидение» Иван Пикиреня, главный хирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь. - Однако с ее развитием в Беларуси ощущается дефицит соответствующих специалистов.
# Здоровье

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