Иван Пикиреня: Трансплантология в Беларуси развивается быстрыми темпами

Сегодня начались первые занятия курса трансплантологов при кафедре кардиохирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Первые слушатели - 16 специалистов из разных уголков Беларуси. Постигать науку пересадки органов и тканей они будут не только в теории, но и на практике.
Клинической базой курса стала 9-я городская больница Минска. Обучать новейшим техникам пересадок органов будут ведущие трансплантологи страны, принимавшие участие в сложнейших операциях по пересадке сердца, печени и почки. Большинство из них прошло стажировку в лучших клиниках за рубежом.
- Трансплантология в Беларуси развивается очень быстрыми темпами, - рассказал телеканалу «Столичное телевидение» Иван Пикиреня, главный хирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь. - Однако с ее развитием в Беларуси ощущается дефицит соответствующих специалистов.