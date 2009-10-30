Американские стоматологи выкупят у детей полученные на Хеллоуин сладости

Национальная кампания по скупке сладостей после Хеллоуина называется «The Great Halloween Buy Back» («великий хеллоуинский выкуп»). Она была организована в 2005 году стоматологом из Висконсина Крисом Каммером.

Инициативу Каммера быстро подхватили его коллеги. В настоящее время программу поддерживает множество стоматологов по всей стране.

Некоторые врачи принимают сладости бесплатно, некоторые приобретают их по цене 1-2 доллара за фунт (0,45 килограмма). По данным Каммера, в среднем каждый участник программы собирает после Хеллоуина около 225 килограммов конфет. А некоторым стоматологам удается собрать несколько тонн. Так врач Кристофер Томпсон, впервые принимающий участие в скупке сладостей, планирует потратить на эти цели 1600 долларов.

Основной целью программы является забота о здоровье детских зубов и профилактика кариеса. Кроме того, инициатива Криса Каммера имеет и общественное значение. Все собранные сладости участники программы отправляют американским военным, несущим службу за пределами США, информирует портал МедНовости.