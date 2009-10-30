Прямой эфир

Американские стоматологи выкупят у детей полученные на Хеллоуин сладости

30 октября 2009 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Национальная кампания по скупке сладостей после Хеллоуина называется «The Great Halloween Buy Back» («великий хеллоуинский выкуп»). Она была организована в 2005 году стоматологом из Висконсина Крисом Каммером.

Инициативу Каммера быстро подхватили его коллеги. В настоящее время программу поддерживает множество стоматологов по всей стране.

Некоторые врачи принимают сладости бесплатно, некоторые приобретают их по цене 1-2 доллара за фунт (0,45 килограмма). По данным Каммера, в среднем каждый участник программы собирает после Хеллоуина около 225 килограммов конфет. А некоторым стоматологам удается собрать несколько тонн. Так врач Кристофер Томпсон, впервые принимающий участие в скупке сладостей, планирует потратить на эти цели 1600 долларов.

Основной целью программы является забота о здоровье детских зубов и профилактика кариеса. Кроме того, инициатива Криса Каммера имеет и общественное значение. Все собранные сладости участники программы отправляют американским военным, несущим службу за пределами США, информирует портал МедНовости.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
29 октября 2009 12:35

Пятый случай смерти от нового гриппа в России

29 октября 2009 12:34

Глава ВОЗ навестила бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро

29 октября 2009 10:46

Новая вспышка свиного гриппа в Мехико