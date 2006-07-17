С 17 по 21 июля должностные лица организаций здравоохранения ответят на звонки по телефону "горячей" линии

Руководители Министерства здравоохранения всю текущую неделю решили посвятить общению с народом. Любой желающий, позвонив по номеру "горячей" телефонной линии ведомства, может задать вопросы руководителям и заместителям руководителей организаций здравоохранения. Итак, 17 июля у телефона <горячей> линии дежурит заместитель главного врача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Галина Нестеренко. 18 июля ее сменит замдиректора травматологии и ортопедии Сергей Зарецкий. А в среду, 19 июля, на звонки граждан ответит заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Григорий Асташко. Руководитель института пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич дежурит на "горячей" линии 20 июля, а главный специалист отдела лицензирования Министерства здравоохранения Геннадий Реунов - 21 июля. Звонки принимаются по номеру в Минске 222-70-80 с 9.00 до 17.30, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.