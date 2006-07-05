Как автомобильные дороги воздействуют на наше здоровье?

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси намерено организовать наблюдения за комплексным воздействием автомобильных дорог на здоровье людей и окружающую среду.

В ходе мониторинга также будет оцениваться вред загрязняющих веществ и шумовых нагрузок. Главным исполнителем проекта определено предприятие <Дорожинцентр>

Минтранса, рассчитана работа до 2010 года.

Полученная информация станет основой для организации экологически безопасной эксплуатации дорог. Специалисты Минприроды считают, что вредное экологическое воздействие транспорта можно существенно снизить за счет оптимального проектирования и контроля состояния городских улиц и дорог. Так, увеличение на 10-15 км/ч скорости сообщения на главных транспортных магистралях крупных городов позволяет снизить объем выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.



Исходя из этого, при разработке и корректировке градостроительной документации в обязательном порядке необходимо предусматривать проведение экологического анализа существующей и перспективной дорожно-транспортной сети на основании данных мониторинга и моделирования загрязнения атмосферного воздуха. Оценка воздействия транспорта на окружающую среду должна стать неотъемлемой составной частью градостроительных проектов.