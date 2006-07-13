Уникальная операция столичных хирургов

В Минск из Витебской области привезли 4-летнего мальчика, потерявшего руку. Врачи пришили конечность, оторванную на уровне предплечья. И сейчас состояние ребенка стабильно.

:Саше Горохову несказанно повезло, в один голос говорят и врачи, и медсестры. Малыш лишился правой руки только на время. Он отправился с мамой-дояркой на животноводческую ферму. Играл с мячом, внимание ребенка привлек доильный аппарат... Ну а потом началась работа медиков.

В ночь с пятницы на субботу мальчика доставили в Республиканский центр пластической и реконструктивной микрохирургии, его руку - в термоизоляционном контейнере. Операция по восстановлению отчлененной конечности шла 6 часов и закончилась успешно: медики довольны тем, как идет реабилитация пациента.

- Неординарность ситуации заключается в том, что это ребенок прибыл в центр микрохирургии с серьезной травмой с другого конца Беларуси, - отметил хирург Дмитрий Батюков.

Летом в центре увеличивается количество маленьких пациентов. 5-летняя Вера оказалась на операционном столе на три недели раньше Саши. Девочка пыталась спрятаться в поле от комбайна и не заметила косилки, которая отрезала и руку, и ногу с правой стороны. Однако врачи центра делают все возможное, и сейчас девочка быстро идет на поправку.

За время существования центра здесь сделали свыше 20 тысяч экстренных и плановых операций. Отчлененные конечности стали пришивать еще в конце 80-х. В отношении Саши Горохова медики делают благоприятный прогноз. Возможно, говорят, все функции правой руки восстановятся полностью.