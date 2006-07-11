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Водоплавающие птицы могут стать угрозой для купальщиков

11 июля 2006 10:56
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Озера Комсомольское и Вяча, водохранилища Стайки и Цнянское, водоем Лошица попали в список неблагополучных. Там обитает большое количество водоплавающих птиц, которые являются разносчиками церкариоза - заболевания, известного как зуд купальщика. Ежегодно летом в лечебные учреждения обращаются до 600 человек с жалобами на зуд и красные волдыри на теле, появившиеся вскоре после купания. Наиболее неблагополучен в этом отношении нарочанский регион. Всего же потенциально опасными признаны более 200 водоемов Беларуси.
# Здоровье # Птицы

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