Прорыв в генной инженерии

Ученые Беларуси и России впервые в мире вживили человеческий ген в ДНК коз и получили трансгенных козлят.

Такого результата организаторы совместного эксперимента ожидали не один год. За это время проведено более двух сотен операций. Но ни одна из них до сих пор не увенчалась успехом. Два трансгенных козленка пока живут на специальной ферме под Жодино. Оба чувствуют себя хорошо. Ученые уже готовятся ко второму этапу эксперимента.

Когда козлята станут взрослыми из их молока можно будет получить уникальное вещество - лактоферин человека. Это сильнейший природный антибиотик. Препарату прочат большое будущее. Он просто незаменим в лечении многих заболеваний, в том числе и онкологических.

