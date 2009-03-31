Белорусские врачи уже планируют пересадку комплекса сердце-легкие

Операция по пересадке сердца второму пациенту с дилатационной кардиомиопатией, 55-летнему минчанину, длилась на час меньше, чем дебют кардиохирургов.

Сегодня состояние мужчины у медиков РНПЦ "Кардиология" не вызывает опасений, рассказали корреспонденту газеты «Республика». Более того, по словам дежурного врача, у пациента хорошее настроение и аппетит. Уже в первый день после операции он пришел в сознание, разговаривает, а легкие и донорское сердце работают без аппаратов жизнеобеспечения.

После того, как пересадка сердца станет для кардиохирургов обычным делом, они намерены совместно с фтизиатрами освоить еще один, более сложный, вид трансплантации: комплекс сердце—легкие. Уже начато формирование списка реципиентов.