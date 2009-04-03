Дефицита лекарственных средств не будет

В Беларуси разрешено пересчитывать цены на медицинские товары с кредиторской задолженностью. Такое решение содержится в указе Президента Беларуси. Норма распространяется на остатки импортных медицинских товаров, поступивших на таможенные склады после 1-го января 2009-го года и не реализованные на первое число последующих месяцев. Как пояснили в пресс-службе, такое решение принято во избежание дефицита лекарственных средств и для сохранения уровня лекарственной помощи населению.