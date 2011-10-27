Прививка от гриппа детям - страна-производитель не имеет большого значения

Инна Германенко, главный внештатный специалист Минздрава Республики Беларусь по детским инфекционным болезням, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ: Все вакцины, которые завозятся в нашу республику, проходят очень строгий контроль. В РНПЦ микробиологии и эпидемиологии есть лаборатория, которая проводит анализ качества поступающих вакцин и соответствия прогнозируемых штаммов. Контроль за этими иммунобиологическими препаратами у нас очень-очень строгий. Поэтому мнение о том, что страна-производитель имеет большое значение, на самом деле, не соответствует действительности.

Андрей Зыль, врач Городского центра вакцинопрофилактики: Цена не всегда отражает качество. Учитывается политика фирм, которые отпускают вакцину, условия доставки, хранения и всего остального. Например импортные вакцины, которые идут в шприц-дозах, – это отдельный шприц в упаковке, который делается именно Вам или Вашему ребенку, стоит дороже по сравнению с флакончиком, из которого набирают обычным шприцом. Это влияет на цену, но не всегда является основным показателем.

Эффективность вакцинации неоспорима и всегда подтверждается статистикой. В прошлый эпидемический сезон привитые дети в четыре раза реже болели гриппом, чем не привитые. Вакцинация дополнительно защитила каждого третьего ребенка от заболеваний другими ОРВИ.

Инна Германенко:

Вакцинироваться нужно каждый год, потому что иммунитет поствакцинальный сохраняется очень хорошо в течение 6-8 месяцев, а в некоторых случаях в течение года. А мы знаем, что следующий год – это новый подъем, новые генотипы вируса.

Как готовиться к вакцинации гриппа? Прежде всего, ребенок должен быть здоров. Я считаю, что нередко настроение ребенка и его окружение может сыграть основную роль. Если родители тысячу раз перестраховываются, звонят знакомым, уточняют, беспокоятся, то это, наверное, и материализует всевозможные мысли. На самом деле, если ребенок здоров, если у него нет никаких проявлений аллергических заболеваний, атопическиго дерматита, если у него нет расстройства стула, нормальная температура, то вакцинация проходит совершенно бесследно, без последствий.

Перед вакцинацией врач изучает анамнез ребенка, имеющиеся у него заболевания, переносимость предыдущих прививок, аллергию на лекарства и продукты.