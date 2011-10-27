Наиболее опасен грипп для детей из групп риска

Каждый год в преддверии подъема респираторной заболеваемости мы переживаем, что же принесет этот эпидсезон. Грипп и все респираторные заболевания опасны для детей, потому что они не защищены и не подготовлены к этому.

Инна Германенко, главный внештатный специалист Минздрава Республики Беларусь по детским инфекционным болезням, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ:

Материнскую защиту, которую они получили внутриутробно, дети очень быстро расходуют. Затем начинает включаться собственная иммунная система, то есть защитная, которая должна выработать готовые антитела по отношению к большинству вирусов, которые нас окружают и могут прийти на нашу территорию.

Наиболее опасен грипп для детей из так называемых групп риска. Это дети, у которых есть атопический дерматит, пороки сердца, пороки развития, неполадки с иммунной системой или какие-то генетические заболевания. Вот у них, как правило, грипп протекает значительно тяжелее.