Грипп у детей - когда нельзя сбивать температуру, почему нельзя давать антибиотики

Анфиса Кашкан, заведующая отделением острых респираторных инфекций МГДКИБ: Некоторые родители пугаются температуры. При температуре 37 или 37,5 уже начинают давать жаропонижающие. Если ребенок хорошо ее переносит, то есть он ведет себя спокойно, у него сохранен аппетит, он не капризничает, температуру ниже 37,5 нежелательно снижать. Хотя есть некоторые дети, которым надо температуру снижать, к сожалению, на более низких температурах. Это дети, которые имеют судорожный синдром, страдают сердечно-сосудистой патологией, имеют пороки сердца.

Педиатры спешат предостеречь родителей от типичной ошибки в борьбе с высокими цифрами температуры – чрезмерное употребление жаропонижающих средств.

Анфиса Кашкан:

В больших дозах это токсические вещества, которые влияют на печень. Грипп – это вирусная инфекция. Антибиотик на вирус не действует, а, к сожалению, убивает ту флору, которая должна быть у нас в организме, которая является защитником нашего организма. Убивая ее, мы способствуем тому, что грипп будет распространяться.

Если прием жаропонижающего и обтирание не приносит результатов, рекомендация родителям одна – обращайтесь за медицинской помощью.

Анфиса Кашкан:

Если температура высокая, мама дает жаропонижающее, температура не снижается или снизилась, но на короткое время, то должен посмотреть доктор. Если у ребенка температура снизилась, а он остается вялым, то есть он не хочет ни играть, ни пить, ни есть, это уже говорит о том, что ему плохо и надо, чтобы доктор его обязательно осмотрел. Иногда дети приезжают в тяжелом состоянии, обезвоженные, которых надо и капать (использовать капельницу - ред.).

С момента установки диагноза «грипп» добросовестное выполнение рекомендаций врача становится лучшим лекарством для больного, ведь специфических медикаментов от этой напасти не существует. Терапия лишь помогает организму самостоятельно справиться с вирусом.

Анфиса Кашкан:

Это жаропонижающее, частое теплое питье. Если ребенок кашляет, то это отхаркивающее средство.