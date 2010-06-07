Пандемии «свиного гриппа» не было?

Европейские парламентарии обвиняют Всемирную организацию здравоохранения в нагнетании паники вокруг «свиного гриппа». В Страсбурге, где находится штаб-квартира ПАСЕ, считают, что ситуация осенью была слишком преувеличена, а паника искусственно создана.

Во время прошедшей эпидемии гриппа почти все посетители аптек искали примерно один набор лекарств. И если хотя бы один из препаратов отсутствовал, то это вызывало настоящую панику. Антивирусное средство, оксалиновая мазь и бэст-селлер – марлевая повязка. Сейчас это все заставляет улыбнуться, а вот тогда было совсем не до смеха.

Депутаты ПАСЭ проанализировали все доступные данные и сделали вывод, что пандемии не было. А программу по вакцинации от свиного гриппа и вовсе назвали «плацебо, которое применили в больших масштабах». То есть лекарством-пустышкой. При этом авторы доклада выказывают озабоченность из-за того, что фармацевты могли оказать влияние на Всемирную организацию здравоохранения. Кстати, в разгар эпидемии Президент Беларуси поднимал этот вопрос.

Пол Флинн, депутат Палаты общин Парламента Великобритании:

– Мы считаем, что всемирная организация здравоохранения очень сильно преувеличила опасность свиного гриппа. В результате огромные средства были потрачены на покупку лекарств и вакцин. Мы сделали вывод, что мир был напуган зря и беспричинно приведен в полную готовность к борьбе с этой болезнью.

Белорусские медики признаются, что в ситуации со свиным гриппом они предпочли перестраховаться. Этим объясняется большое количество госпитализированных. Эпидемиологи подсчитали, что примерно 20% жителей Республики так или иначе столкнулись с вирусом. Это значит, что в случае повторения вспышки заболевания у этих людей будет к нему иммунитет.

Елена Фисенко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

– Заболеваемость была. Единственное, тяжесть была не такой, какой можно было ожидать от высокопатогенного гриппа. То есть, по идее, и уровень госпитализированных, и уровень летальности от гриппа, уложился в цифры, которые в целом характерны для вируса гриппа. То есть превышений – особой летальности, или особой патогенности, нестандартной для вируса гриппа – не было.

Эксперты сейчас опасаются, что из-за всей этой истории с гриппом H1N1 упадет доверие к международным организациям, которые работают в области здравоохранения. И это может иметь просто разрушительные последствия, если начнется настоящая пандемия.

Светлана Шилова, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи:

– Благодаря СМИ в первую очередь и не полной информированности населения, у нас возникла паника в Минске и республике. И наше население, вместо того, чтобы заниматься профилактикой инфекций в течении всего года, мы все, и я в том числе, начинаем лечиться только когда начинаем болеть.

В докладе ПАСЕ содержится прямое подозрение в подкупе экспертов ВОЗ производителями лекарств. В конце июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы документ обсудят делегации из сорока семи стран. Если информация о коррупции международных чиновников подтвердится, то можно ожидать начало громкого разбирательства. Ведь цена вопроса – миллиарды евро.

Алексей Адашкин, Алексей Юнаш, Александр Мишин, телекомпания СТВ.