Бегуны покорили географический центр Беларуси

Недалеко от Марьиной Горки сегодня прошел ежегодный забег на двадцать километров.

На старт с семьёй, с друзьями, и главное — с волей к победе. Смерить шагами дистанцию в размеренном беге решились 120 участников. Большинство из них участвуют в марафоне — уже не впервые.

Самый точный центр Беларуси обозначен менее 15 лет назад. Кто его преодолел — всё равно что на равнине взошёл на вершину.

Несмотря на сложности пути, активисты вышли на трассу полным составом: одни — для поддержания физической формы, другие — за рекорд, а кто-то — просто в силу привычки.

Воля к победе общая, и поощрение — по заслугам. Победителям — медали и денежные призы. Новичкам — дипломы за мужество и приглашение на все ближайшие марафоны.

Екатерина Ручкина, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.