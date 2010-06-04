Прямой эфир

День донора прошел в институте национальной безопасности Беларуси

04 июня 2010 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Преподаватели и курсанты по традиции сдавали кровь. Все средства, вырученные в ходе акции, перечислят детскому дому.

Игорь Кузнецов, начальник института национальной безопасности Республики Беларусь:
– Есть отдельные руководители подразделений, они сдают кровь уже более 30 раз. Есть и курсант, который через две кровосдачи станет почетным донором.

Виталий Лесовец, сотрудник института национальной безопасности Республики Беларусь:
– В первый раз, понадобилась срочно кровь моей группы. Нас сняли с лекции, повезли всех сдавать, у кого была такая группа крови. Было страшно, как-то необычно. Но после этого все страхи ушли.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
03 июня 2010 20:28

Белорусские медики освоили уникальную технологию

31 мая 2010 14:12

С 1 июня на всех пачках всех производителей сигарет появится антиреклама

29 мая 2010 19:13

Проблемы врачебной этики в современном мире обсудили в Витебске