День донора прошел в институте национальной безопасности Беларуси

Преподаватели и курсанты по традиции сдавали кровь. Все средства, вырученные в ходе акции, перечислят детскому дому.

Игорь Кузнецов, начальник института национальной безопасности Республики Беларусь:

– Есть отдельные руководители подразделений, они сдают кровь уже более 30 раз. Есть и курсант, который через две кровосдачи станет почетным донором.

Виталий Лесовец, сотрудник института национальной безопасности Республики Беларусь:

– В первый раз, понадобилась срочно кровь моей группы. Нас сняли с лекции, повезли всех сдавать, у кого была такая группа крови. Было страшно, как-то необычно. Но после этого все страхи ушли.