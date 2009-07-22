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Новый метод диагностики бесплодия применяют в Минске

22 июля 2009 14:13
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Высокоточный метод диагностики бесплодия стали применять во 2-м городском клиническом родильном доме.

Новая методика позволяет уточнить причину бесплодия и в отличие от традиционно используемых технологий диагностики бесплодия, не требует анестезии и не дает осложнений. Немаловажно, что помимо диагностического методика имеет и лечебный эффект.

В организм пациентки вводится небольшое количество физраствора или контрастного вещества. За состоянием органов малого таза специалист наблюдает с помощью специального датчика. Результаты исследования известны через 5-15 минут после начала процедуры, сообщает агентство «Минск-Новости».

# Здоровье

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