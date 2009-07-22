Новый метод диагностики бесплодия применяют в Минске

Высокоточный метод диагностики бесплодия стали применять во 2-м городском клиническом родильном доме.

Новая методика позволяет уточнить причину бесплодия и в отличие от традиционно используемых технологий диагностики бесплодия, не требует анестезии и не дает осложнений. Немаловажно, что помимо диагностического методика имеет и лечебный эффект.

В организм пациентки вводится небольшое количество физраствора или контрастного вещества. За состоянием органов малого таза специалист наблюдает с помощью специального датчика. Результаты исследования известны через 5-15 минут после начала процедуры, сообщает агентство «Минск-Новости».