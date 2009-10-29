Новая вспышка свиного гриппа в Мехико

Об этом сообщили в Минздраве страны.

– За последние 72 часа зарегистрировано 864 новых случая гриппа, 14 человек скончались, – сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения мексиканской столицы Армандо Ауэд.

Он отметил, что в связи с новой угрозой массового заболевания населения принято решение повысить степень опасности пандемии гриппа A/H1N1 и усилить профилактические меры в местах скопления людей, включая столичный международный аэропорт, сообщает newsru.com со ссылкой на «РИА Новости».

Силами столичных властей во всех школах и на общественном транспорте будет проведена дезинфекция. Армандо Ауэд подчеркнул, что пока не рассматривается вопрос о закрытии школ, ресторанов и кафе. Министр призвал население быть бдительными и строго выполнять профилактические меры. В частности, как можно тщательнее и чаще мыть руки, а в случае проявления симптомов заболевания – немедленно обращаться к врачу.