В Беларуси с начала года выполнены 11 пересадок сердца

Первая операция прошла в феврале, а последняя – на этой неделе.Такое количество трансплантаций – яркое свидетельство успехов белорусской хирургии, и в частности кардиохирургии. Причем, в нашей стране такие дорогостоящие операции выполняются бесплатно. В перспективе у белорусских специалистов – пересадка комплекса сердце-легкие. В декабре нынешнего года на базе 9 городской больницы откроется Республиканский научно-практический центр трансплантологии органов и тканей.