Прямой эфир

В Беларуси с начала года выполнены 11 пересадок сердца

29 октября 2009 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Первая операция прошла в феврале, а последняя – на этой неделе.Такое количество трансплантаций – яркое свидетельство успехов белорусской хирургии, и в частности кардиохирургии. Причем, в нашей стране такие дорогостоящие операции выполняются бесплатно. В перспективе у белорусских специалистов – пересадка комплекса сердце-легкие. В декабре нынешнего года на базе 9 городской больницы откроется Республиканский научно-практический центр трансплантологии органов и тканей.
# Здоровье # Здравоохранение Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
28 октября 2009 13:22

Британским футболистам запретили плевать на поле, чтобы избежать гриппа

27 октября 2009 12:30

В России официально подтверждены первые случаи смерти от вируса А/H1N1

26 октября 2009 15:33

В Турции 400 человек отравились на свадьбе