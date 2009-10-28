Прямой эфир

Британским футболистам запретили плевать на поле, чтобы избежать гриппа

28 октября 2009 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Агентство по защите здоровья Великобритании настоятельно рекомендовало местным футболистам не плевать на поле, чтобы избежать распространения свиного гриппа.

Объясняется это тем, что, во-первых, плюющиеся люди неэтично себя ведут и подают плохой пример тем, для кого они являются кумирами, а во-вторых, это негигиенично и может навредить здоровью людей, которые находятся рядом. Кроме того, в нынешних условиях ещё и резко возрастает риск подхватить свиной грипп или другую инфекцию.

На сегодняшний день в двух командах английской премьер-лиги – «Болтоне» и «Блэкберне» - зафиксированы случаи заболевания свиным гриппом, некоторые игроки и сотрудники клубов помещены в карантин. Однако пугает это далеко не всех.

«Свиной грипп везде, не только на футбольных полях, поэтому меня эта проблема не волнует, от судьбы, как говорится, не уйдешь, - приводит NEWSru.com слова наставника «Челси» Карло Анчелотти. - Лично у меня есть одно хорошее средство от любого гриппа. Этому меня бабушка научила. Нужно пить больше горячего молока. А ещё лучше - красное вино. Лучше любого лекарства».

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
27 октября 2009 12:30

В России официально подтверждены первые случаи смерти от вируса А/H1N1

26 октября 2009 15:33

В Турции 400 человек отравились на свадьбе

У Эндрю Ллойда-Веббера обнаружен рак
25 октября 2009 17:38

У Эндрю Ллойда-Веббера обнаружен рак