Британским футболистам запретили плевать на поле, чтобы избежать гриппа

Агентство по защите здоровья Великобритании настоятельно рекомендовало местным футболистам не плевать на поле, чтобы избежать распространения свиного гриппа.

Объясняется это тем, что, во-первых, плюющиеся люди неэтично себя ведут и подают плохой пример тем, для кого они являются кумирами, а во-вторых, это негигиенично и может навредить здоровью людей, которые находятся рядом. Кроме того, в нынешних условиях ещё и резко возрастает риск подхватить свиной грипп или другую инфекцию.

На сегодняшний день в двух командах английской премьер-лиги – «Болтоне» и «Блэкберне» - зафиксированы случаи заболевания свиным гриппом, некоторые игроки и сотрудники клубов помещены в карантин. Однако пугает это далеко не всех.

«Свиной грипп везде, не только на футбольных полях, поэтому меня эта проблема не волнует, от судьбы, как говорится, не уйдешь, - приводит NEWSru.com слова наставника «Челси» Карло Анчелотти. - Лично у меня есть одно хорошее средство от любого гриппа. Этому меня бабушка научила. Нужно пить больше горячего молока. А ещё лучше - красное вино. Лучше любого лекарства».