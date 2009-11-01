Витамины для женщин

У современной женщины жизнь – не сахар: перегрузки и стрессы на работе и дома разрушают здоровье, отражаются на внешности, характере и здоровье.

Людмила Колоткова, кандидат медицинских наук: «Поскольку женский организм – это особенный организм, чья деятельность в большей мере направлена на репродуктивную функцию, качество жизни женщины должно оставаться на достаточно высоком уровне. Поэтому, чтобы поддержать работу всех систем и органов организма, нам нужны витамины».

Но не все витамины одинаково полезны. Точнее, нужно помнить старую истину «всякий яд – лекарство, и всякое лекарство – яд». Нужную дозировку витаминов подобрать самостоятельно практически невозможно.

Каждый возраст требует особого набора и количества витаминов в ежедневном рационе.

Однако названия, составляющие его основу, каждой из нас знакомы с детства.

Людмила Колоткова, кандидат медицинских наук: «В репродуктивном возрасте, когда женщина должна сохранять свою молодость, красоту и здоровье, нужно обратить внимание на те витамины, которые способствуют синтезу половых гармонов. Это витамины группы А, С, Е и витамины группы B».

Именно нехватка витаминов группы В тут же отражается на внешности - появляются красные пятна на лице, болезненные трещинки в уголках губ, становятся ломкими волосы и ногти... Стоит добавить в ежедневное меню говяжью и свиную печень, рыбу, молоко, творог, сыр, хлеб грубого помола – богатые источники витаминов группы В. Но какие бы витамины вы не принимали, все усилия будут тщетными, если не заботиться о здоровом образе жизни.

Людмила Колоткова, кандидат медицинских наук: «Содержание витамина С снижается в организме при курении и, следовательно, снижается защита от иммунных инфекций».

Витамин Е тормозит старение клеток и участвует в профилактике сердечных заболеваний, атеросклероза, катаракты и рака.

Витамин А повышает иммунитет, поддерживает здоровье глаз и всех тканей.

Особенно опасный в витаминном отношении период - это беременность. С одной стороны, витамины всех групп важны как никогда, а с другой стороны, как никогда велик и риск для здоровья.

А с чрезмерным употреблением витамина А связывают некоторые врожденные дефекты у ребенка. Но есть витамин, без которого будущей маме никуда.

Не только будущим мамам, но и всем женщинам репродуктивного возраста необходимо употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой. В больших количествах она содержится в семенах, орехах, мясе птицы и капусте.

Впрочем, не витаминами едиными жив женский организм. Красота и здоровье требуют еще и полноценный набор микроэлементов.

Людмила Колоткова, кандидат медицинских наук: «Есть микроэлементы, которые жизненно необходимы нашему организму, но, к сожалению, мы их не получаем с пищей, в силу природных особенностей нашей республики».

Если же вы ведете активный образ жизни, следите за правильностью питания, имеете нормальную массу тела, но испытываете постоянное чувство усталости, причина скорее всего в дефиците железа в организме.

Железом богато мясо, некоторые овощи и шпинат. Учеными доказано, что лучше всего усваиваются те витамины и минеральные вещества, которые мы получаем из натуральных продуктов. Если вы, как истинная леди, стремитесь быть на пике жизненного тонуса – помимо заветной баночки с таблетками обеспечьте себе здоровое питание. И тогда витамины будут творить чудеса!