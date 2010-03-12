На якутском молокозаводе выявили 17 носителей дизентерии

В результате вспышки кишечной инфекции, зафиксированной в городе Якутске и прилегающих к нему районах в начале февраля, в больнице оказалось 293 местных жителя, в том числе 194 ребенка.
По версии местного управления Ропотребнадзора, вспышка острой кишечной инфекции стала результатом употребления продукции Якутского городского молочного завода. Администрация предприятия ранее выражала несогласие с этими выводами санитарной службы.
По информации СКП, 17 носителей дизентерии Флекснера были выявлены среди персонала молочного завода по результатам лабораторных бактериологических исследований. Кроме того, как отмечается в сообщении, часть продукции предприятия не соответствовала гигиеническим нормативам: в ней были обнаружены бактерии кишечной палочки, сообщает medportal.ru.
Ранее глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко заявил о намерении ведомства добиваться выплаты компенсаций пострадавшим в результате употребления некачественной молочной продукции в суде. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора подготовили и направили в суд 54 иска пострадавших к якутскому молокозаводу на общую сумму 5 миллионов рублей.