На якутском молокозаводе выявили 17 носителей дизентерии

В ходе расследования уголовного дела по факту массового заболевания жителей Якутска дизентерией среди сотрудников Якутского городского молочного завода было выявлено 17 носителей этой инфекции.

В результате вспышки кишечной инфекции, зафиксированной в городе Якутске и прилегающих к нему районах в начале февраля, в больнице оказалось 293 местных жителя, в том числе 194 ребенка.

По версии местного управления Ропотребнадзора, вспышка острой кишечной инфекции стала результатом употребления продукции Якутского городского молочного завода. Администрация предприятия ранее выражала несогласие с этими выводами санитарной службы.

По информации СКП, 17 носителей дизентерии Флекснера были выявлены среди персонала молочного завода по результатам лабораторных бактериологических исследований. Кроме того, как отмечается в сообщении, часть продукции предприятия не соответствовала гигиеническим нормативам: в ней были обнаружены бактерии кишечной палочки, сообщает medportal.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко заявил о намерении ведомства добиваться выплаты компенсаций пострадавшим в результате употребления некачественной молочной продукции в суде. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора подготовили и направили в суд 54 иска пострадавших к якутскому молокозаводу на общую сумму 5 миллионов рублей.