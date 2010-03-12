Мингорисполком: До 2015 года будут построены поликлиники для всех новостроек

В гостях у программы «Большой город» председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич.

Дмитрий Леонидович, а в какой поликлинике вы сами обслуживаетесь? Или предпочитаете коммерческие лечебные заведения? Уже испробовали на себе систему он-лайн при заказе талонов?

Дмитрий Пиневич: Я наблюдаюсь в обычной городской поликлинике № 13. Эта поликлиника одной из первых была отремонтирована и информатизирована (начала предоставлять услуги в режиме он-лайн). Лично я никогда не заказывал талоны по Интернету. Однако согласно моим рабочим обязанностям, я протестировал данную систему, действующую в 13-й поликлинике.

— Дмитрий Леонидович, почему ситуация в разных поликлиниках города в корне отличается? К примеру, в 5-й поликлинике — просторные коридоры и современное медицинское оборудование, а в 15-й — очереди и нехватка врачей.

Дмитрий Пиневич: Чтобы решить какую-либо проблему, нужно знать о ней. В сюжете вы показали, что можно сделать в новой поликлинике, и что осталось в старой поликлинике. Комитет по здравоохранению, в том числе и руководство города, радеет за строительство новых поликлиник. Новая 15-я поликлиника будет находиться в том же квартале, что и старая 15-я поликлиника, только на другой стороне территории 4-й клинической больницы. По структуре она будет похожа на новую поликлинику в Малиновке.

Тем не менее, поликлиник не хватает не только в центре города, но и на окраинах — в той же Лошице, Серебрянке...

Дмитрий Пиневич: В новых районах будет построена новая структура. Лет 12-13 у нас вообще не строились новые поликлиники.

Скажите, пожалуйста, почему в новых районах остро стоит проблема нехватки поликлиник?

Дмитрий Пиневич: Приведу яркий пример. Жилищная застройка Каменной Горки происходит такими темпами, что строительство объектов социальной сферы не успевает за ней. До 2015 года мы должны построить поликлиники для всех новостроек.

ВОПРОСЫ ОТ МИНЧАН НА УЛИЦЕ

Нас категорически не устраивает талонная система. Если позвонить в поликлинику днем, талонов никогда нет, поэтому приходится звонить с самого утра.

В поликлинике к врачу попасть невозможно, причем даже к нашему участковому терапевту. К врачу надо записываться буквально за месяц. А если что-то срочное... В нашей поликлинике № 27 — это вообще кошмар.

Дмитрий Пиневич: В некоторых поликлиниках интересуются: почему нужно идти в поликлинику к 7 утра, чтобы взять талон. Для меня это был шок: ведь года три назад мы отменили выдачу талонов с утра. Чтобы людям не нужно было утром идти в поликлинику за талоном, время их выдачи переместилось на 6 часов вечера.

В системе здравоохранения Беларуси не хватает 4 млн врачей. Министерство здравоохранения разработало целый пакет инициатив в виде проектов указов Президента. Данные предложения, в частности, затрагивают вопросы заработной платы и жилищных условий медицинских работников.

Существует негативный момент, связанный с дефицитом медицинских кадров, — к узкому специалисту по-прежнему можно попасть только через терапевта. Однако хочу заметить, что во всем цивилизованном мире к узкому специалисту нельзя попасть без предварительного осмотра терапевта.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Я наблюдаюсь в 31-й поликлинике. В последнее время сдать анализы очень проблематично из-за большого количества людей.

Дмитрий Пиневич: Года четыре назад мы создали в поликлиниках отделения профилактики. Насколько я знаю, в 31-й поликлинике оно действует. Если человек здоров, но хочет проверить состояние своего здоровья, то он должен предварительно посетить отделение профилактики.

По прогнозам специалистов, медики ожидали всплеска заболеваемости ОРВИ в феврале. Прогнозы не оправдались или все еще впереди?

Дмитрий Пиневич: Мы очень рады, когда специалисты системы здравоохранения ошибаются в таких прогнозах. Нынешняя ситуация по заболеваемости ОРВИ не вызывает особой тревоги. Однако уровень детской сезонной заболеваемости достаточно высок, особенно детей до 3 лет. В настоящее время детские стационары перегружены.

В последние годы в зимний период пожилые люди чаще болеют, поэтому в это время отделения пульмонологии, кардиологии испытывают большую перегрузку. К сожалению, для нас эта ситуация традиционно тяжелая.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Ребенок прописан у свекрови, в одной квартире с дочерью, и он обслуживается там. Однако по семейным обстоятельствам ребенок проживает по другому адресу. Поэтому я бы хотела, чтобы он обслуживался в нашей поликлинике. Но здесь нам сказали, что ребенок может обслуживаться только в одной поликлинике. Что нам делать в этой ситуации?

Дмитрий Пиневич: У нас нет принципа обслуживания по прописке. Если вы прописаны, к примеру, по ул. Сурганова, а живете на ул. Ротмистрова, то вы приходите в 36-ю поликлинику (к которой относится ул. Ротмистрова), пишите заявление о том, что проживаете по такому-то адресу и хотите обслуживаться в данной поликлинике. 36-я поликлиника обязана запросить у 13-й поликлиники документацию касательно данного пациента.

В последние годы рождаемость в Минске растет. А становится ли больше роддомов?

Дмитрий Пиневич: Действительно, рождаемость в последние годы существенно возросла. И мы искренне рады перегрузке акушерских стационаров и детских поликлиник.

К 2012 году будет построен новый родильный дом в 5-й клинической больнице.

2-ю клиническую больницу закрыли. Скажите, пожалуйста, куда в экстренных случаях будут доставлять пациентов вместо нее?

Дмитрий Пиневич: Разработан проект о том, что 2-я больница должна выехать с территории, которую сейчас занимает. Она переедет в микрорайон Северный — это Новинки. Там будет такой же городок, как и в Боровлянах. Глава государства принял решение о том, чтобы передать Комитету по здравоохранению два строящихся корпуса на ул. Энгельса. До конца 2011 года мы должны завершить там работы.