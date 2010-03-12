Чем отличается новая поликлиника от старой

Корреспонденты программы «Большой город» посетили старую поликлинику № 15 и новую поликлинику № 5 и рассказали, чем же они отличаются.

ДО ПОСЕЩЕНИЯ ВРАЧА. ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5

5-я многопрофильная поликлиника — одна из последних новостроек Минска. Как правило, в таких случаях ажиотаж на услуги прямо пропорционален толпам у кабинетов. Но система настолько отлажена, что каждому пациенту — и свое время, и свое место.

О том, как сберечь нервы минчан, голова болит у работников регистратуры. Казалось бы, 850 посещений в смену, а коридоры пустуют. В порядке живой очереди здесь получают только талоны. И это при том, что система пока «из рук в руки». Несколько месяцев и вместо справочного окна минчанам предложат воспользоваться виртуальным. Один щелчок мышкой — и добро пожаловать к специалисту.

ДО ПОСЕЩЕНИЯ ВРАЧА. ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15

Пациентка 15-й поликлиники:

Это что-то! Вчера я целый день звонила в регистратуру — и не дозвонилась. Сегодня пришла в поликлинику, сделала замечание, а мне отвечают: «Неправда!». А на самом деле правда!

Здесь уже только одна правда — в ногах! Хоть часами крути телефонные диски, а в ответ — лишь короткие гудки. Потому за талоном хоть и поздно вечером, а толпятся у закрытых дверей с утра пораньше.

Пациенты 15-й поликлиники:

Почему люди сидят с 2 часов, когда талоны начинают давать в 6?

Потому что народу много бывает и талонов всем не хватает. А каждый хочет успеть получить свой талон.

Записывайся-не записывайся, а час-пик все равно круглосуточный.

В этих старых стенах за конфликтом далеко ходить не нужно: придешь к терапевту — и уже смело можешь брать талончик еще к неврологу. Длинные очереди — тот еще комок нервов.

Пациенты 15-й поликлиники:

В свое время, которое указано в талоне, никогда не попадешь к врачу.

В сложившейся ситуации врачи не виноваты. Доктору очень сложно организовывать очередь пациентов, которые пришли и по талонам, и без талона по больничному.

Личное время тратят не только те, кто под дверью, но и те, кто за дверью. Люди в белых халатах работают сверхнормы. Судите сами: из девяти предусмотренных, терапевтов в штате — в прямом смысле раз-два и обчелся.

Врач 15-й поликлиники:

Очень большой поток пациентов, поэтому время приема приходится продлевать.

НА ПРИЕМЕ. ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5

Пациенты 5-й поликлиники:

Здесь очень внимательно относятся к больным. Хорошее обслуживание. Новая поликлиника, здесь всё на высшем уровне.

Был парализован полностью, а после лечения в этой поликлинике уже двигаюсь уже.

В то время как уровнем ниже не успевают всем поставить диагноз, здесь спешат его лечить.

Здесь вперед пошли и ноу-хау. То, что еще вчера минским поликлиникам было не по зубам, сегодня становится их визиткой.

Наталья Кедич, заведующая стоматологическим отделением 5-й городской поликлиники:

У нас планируется кафедра хирургической стоматологии. Планируются прием и консультации доцентов, профессоров кафедры хирургической стоматологии. Это тоже немаловажно для наших пациентов. У нас очень хорошее оборудование. Врач-стоматолог можно только мечтать о таком.

Оборудование хоть и на вес золота, а здоровье в этой поликлинике в буквальном смысле за деньги не купишь. Бесплатно все.

Физиотерапия тет-а-тет и по индивидуальной программе. На все сто выкладываются и те, кому дышится нелегко, и те, для кого каждый шаг — уже победа.

Наталья Спариж, инструктор-методист физической реабилитации 5-й городской поликлиники:

Занятия лечебной гимнастики посещают очень много людей. Это является и профилактическим действием, и восстановительным этапом в период лечения заболевания.

В рентген-кабинете на «фотосессии» всего организма — каждая клеточка как на ладони. Облучение в разы меньше — возможностей в разы больше.

Татьяна Шабанова, рентген-лаборант 5-й городской поликлиники:

Все-все косточки можно снять с помощью этой аппаратуры. Можно сделать снимок и легких, и позвоночника, и других органов.

В кабинках — ни пылинки. Сюда на процедуры приходят со сменной обувью.

НА ПРИЕМЕ. ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15

А в зданиях-старожилах систему время не лечит. До сих пор привычка: в чем пришел, в том и сел. Да и эффекта ждут не от устаревшей аппаратуры, а от заботы персонала.

Пациенты 15-й поликлиники:

Мне здесь все нравится. Врачи и медсестры такое хорошее внимание оказывают!

Из современных технологий — разве что современный телемонитор.

Сложнее всего взять талончик к специалистам, которых, в принципе, нет. Так, в поликлинике № 15 нет кардиолога.

Галина Вихарева, заместитель главного врача по медицинской части 15-й городской поликлиники:

Да, проблемы у нас есть. В нашей поликлинике не хватает кадров — врачей, терапевтов, участковых — как по физическим лицам, так и по занятым ставкам. Сегодня по физическим лицам укомплектованность участковыми терапевтами у нас составляет 45 %.

В то время как книга жалоб исписана до дыр, в графе предложений в каждой строчке только точки. Но на этом старом уже нового не построить. Выход — разве что с нуля.

Но хуже, когда вообще некуда обратиться. К примеру, до детской поликлиники на Пермской не то, чтобы как до Перми, но путь не близкий.

Местная жительница:

У нас рядом нет ни детского сада, ни поликлиники. Мне очень сложно с двумя детьми добираться до ближайшей поликлиники.

Только современные технологии отправят систему здравоохранения в большое плавание. Туда, где лечение не мучение, а в удовольствие.

Свет софитов, колонны, монументальный шик... И это не театр. Среди такой красоты лучшие медики Минска думают о вашем здоровье. Проводят лекции, конференции, семинары.

Поликлиника — почти как клиника. Это реформы нового поколения. И только там они на здоровье, где даже стены лечат.

О планах строительства новых медицинских учреждений, в частности поликлиник, программе «Большой город» рассказал председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич.

Валентина Железная и Татьяна Кибалко здравия желали системе здравоохранения большого города.