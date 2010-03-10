Новый научно-практический центр трансплантации органов укомлектован оборудованием на 60 млрд рублей

Новый научно-практический центр трансплантации органов и тканей вот-вот откроется на базе 9-й больницы.

Отделения реанимации и трансплантологии уже полностью готовы, сейчас идет наладка оборудования.

Уже этой весной здесь начнут делать операции по пересадке печени, почки и поджелудочной железы. Позже, когда заработает новый кардиомодуль, — операции по трансплантации сердца.

На укомплектацию центра трансплантации самым современным медицинским оборудованием понадобилось 60 миллиардов рублей.

Вячеслав Шило, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Оборудование для данного центра — современное, с элементами информатизации. Другими словами, всё, что будет делаться в центре, будет записываться на электронный носитель.